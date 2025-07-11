九州財務局に新しい局長が着任しました。7月1日付で着任したのは、三原健（みはら たけし）局長です。 【写真を見る】新たな九州財務局長に三原健さん（59）故郷に着任「地元だからこそ冷静に地域課題を見つけていく」 九州財務局 三原健局長「さまざまな地域の方の声を聞いて、財務局の持つ機能を活用することを通じて地域の発展に貢献していきたい」 三原局長は熊本市出身の59歳で、青山学院大学を卒業後、1984年に熊本国税