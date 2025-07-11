先発した横浜の小林＝サーティーフォー保土ケ谷（番場一浩写す）第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会は１１日、サーティーフォー保土ケ谷球場などで２回戦を行い、２７年ぶりの春夏連覇を目指す横浜が荏田（横浜市都筑区）との初戦を１６―０の７回コールドで下し、３回戦に駒を進めた。先発した１年生左腕の小林鉄三郎が４回無失点。球を低めに集めて７奪三振と好投した。打線は初回に４連続四死球から小野舜友（２年）