お知らせその1、2025年8月9日(土)14時から、茨木市文化・子育て複合施設「おにクル」7階にて、1つのキャンバスに子ども全員で同時接続し自由にお絵かきする、小学生以上の親子が対象のお絵かきチャット交流体験イベント「みんなで同時にイラストをラクガキ！」を開催します。イベントの詳細や会場の様子は以下の記事を読むとよくわかります。「みんなで同時にイラストをラクガキ！」お絵かきチャット交流体験を8月9日(土)14時から