Appleは2026年上半期に低価格帯の新しいiPhoneや、新型Macなどの野心的な新製品の発売を計画しているとBloombergが報じました。Apple Plans New MacBook Pro, iPhone 17e and iPads by Early 2026 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-10/apple-plans-new-macbook-pro-iphone-17e-and-ipads-by-early-2026Apple関連の内部情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が関係者から入手した情報によると