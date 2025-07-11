ラグビー日本代表は11日、あす12日に控えるウェールズとの第2戦に向けて試合会場のノエビアスタジアム神戸で調整した。屋根が閉まった状況の中、先発予定のSO李承信（24＝神戸）は背番号10のジャージーを着て汗を流した。入念なウォーミングアップから始め、公開された冒頭部分ではディフェンスを確認。練習後には会見に出席した。「感慨深い試合になる。小さい頃からノエスタでプレーすることに憧れていて、日本代表として