◇卓球 USスマッシュ2025(3〜13日、アメリカ・ラスベガス)女子ダブルスは早田ひな選手と伊藤美誠選手のペアが準々決勝で中国の王芸迪選手、蒯曼ペアと対戦。2-3(12-10、8-11、11-6、8-11、8-11)で逆転負けを喫しました。2回戦を突破し、8強入りした“みまひな”ペア。準決勝進出へ向け挑んだこの試合は、女子シングルスで世界ランク4位の王選手と同5位の蒯選手のペアと対戦しました。1-1の同点で迎えた第3ゲーム。終盤