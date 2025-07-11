必要な年齢確認をしないで、18歳未満の少女を雇って、風俗店で性的サービスをさせたとして、店の社長だった男が逮捕されました。警視庁によりますと、菅原禎正容疑者は去年、東京・豊島区で経営していた性風俗店「エレガンス」に有効な身分証を確認せずに、当時17歳の少女を雇い、都内のホテルで男性客に性的サービスをさせた疑いがもたれています。少女は面接の際に、住民票などを持たずに他人の保険証や偽造した学生証を示してい