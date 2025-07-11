俳優の芳根京子（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。俳優の岡崎紗絵（29）とともに俳優・歌手の生田絵梨花（28）のライブに参戦したことを報告し、写真と動画を公開した。【写真・動画】「いろんな思いが込み上げて…」楽しそうにペンライトを振る芳根京子＆岡崎紗絵※動画は2枚目芳根は「いろんな思いが込み上げて もう、最高すぎたよぉおお!!!本当すごいなぁ、いくちゃま。今年もありがとう！とっても感動しました