千葉ロッテマリーンズは11日、オフィシャルスポンサーである小久保製氷冷蔵株式会社と新たに「熱中症対策パートナー」を締結したと発表した。ZOZOマリンスタジアムの来場者の熱中症対策として7月12日の西武戦を皮切りに、7、8月のホーム開催試合の計11試合を対象として、マリーンズストアミュージアム店前に「ロックアイス（R）チャージスポット」を設置、氷のうを持参した人に熱中症対策・アイシング用の氷（ロックアイス（R