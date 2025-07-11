Mrs. GREEN APPLE が、8月17日に開催される『SUMMER SONIC 2025』東京会場（ZOZO マリンスタジアム・幕張メッセ）に出演することが決定した。【写真】サマソニ東京、全出演者（一覧）最終追加アーティストが発表され、Mrs. GREEN APPLEは「MARINE STAGE」のトップバッターを飾る。さらにタイムテーブルも同時に公開された。2024年の同フェスは、東京大阪全日程がソールドアウトとなり、ソニックマニアを合わせて、25万8000人