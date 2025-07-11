暦上では今日が7月の満月🌕️今日の月【月齢15.7】2025年7月11日21時頃の月のシミュレーション画像（Credit: NASA's Scientific Visualization Studio）7月10日の夜、7月の満月「バックムーン」（Buck Moon）を観察することはできましたか？残念ながらsoraeの事務所がある神奈川県川崎市では、夕方の激しい雷雨と分厚い雲に阻まれ、月は姿を見せてくれませんでした。本日11日にあらためてチャレンジしようと思ってい