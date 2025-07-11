メッシはこれで4戦連続複数得点となったアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のインテル・マイアミは現地時間7月10日、リーグ第23節でニューイングランドと対戦し、2−1で勝利した。元スペイン代表MFセルヒオ・ブスケツからアルゼンチン代表FWリオネル・メッシのホットラインから生まれた鮮やかなゴールは「芸術」「阿吽の呼吸」など反響を呼んでいる。FIFAクラブ・ワールドカップでは16強敗退に終わったインテル・マイア