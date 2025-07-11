日本相撲協会は１１日、大相撲名古屋場所（１３日初日、ＩＧアリーナ）の取組編成会議を行った。新横綱大の里（二所ノ関）は新小結欧勝馬（鳴戸）の挑戦を受ける。横綱豊昇龍（立浪）は小結高安（田子ノ浦）と対戦する。大関琴桜（佐渡ケ嶽）は安青錦（安治川）関脇３人ともに夏場所で２桁勝利を挙げ、今場所は大関足固めとなる。１２勝の若隆景（荒汐）は王鵬（大嶽）、１１勝の霧島（音羽山）は若元春（荒汐）と組まれた