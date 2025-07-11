１３日（日）の予想天気図【熱帯低気圧】現る 新たな『熱帯低気圧』が１３日（日）の予想天気図に現れました。熱帯低気圧から『台風』まで発達するのか動向が気になります。１２日（金）～１６日（水）の、を画像で掲載しています。 ここ数日、東シナ海では『熱帯低気圧』から『台風』まで発達するのか？、その前の段階の「低圧部」のまま北上するかの予想が続いています。日本のすぐ近くでの出来事ですので目が離せない状