記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京7月11日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は10日の記者会見で、トランプ米大統領が米国に輸入される銅に8月1日から50％の追加関税を課すと9日に表明したことを受け、関税乱用は誰の利益にもならないと表明した。毛氏は次のように述べた。中国の立場は非常に明確で、われわれは国家安全保障概念の拡大に一貫して反対してきた。貿易戦争や関税戦争