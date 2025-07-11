俳優・眞栄田郷敦が、現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜、前８・００）に出演することが１１日、同局から発表された。眞栄田は初の朝ドラ出演となる。眞栄田は、北村匠海演じる柳井嵩が上京後に出会う天才漫画家・手嶌治虫を演じる。手塚治虫さんがモデルという。出演が決まり「朝ドラ初出演で『漫画の神様』と呼ばれる手塚治虫さんをモデルとした人物を演じさせていただくのは大変緊張しますがやりがい