大阪・関西万博で、夏休み期間中の集客施策の概要が判明した。ほぼ連日、夜に花火を打ち上げるほか、海風に当たりながら飲食を楽しめる「ビアテラス」を設ける。夏休み中はほかの集客施設との競争激化が予想され、積極的なイベントを企画して来客につなげる。また、比較的すいている夕方以降などへの誘客を促し、混雑緩和にもつなげる。日本国際博覧会協会（万博協会）の幹部らが明らかにした。夏休み中はほかの集客施設が誘客