阪神・高橋遥人投手（２９）が１１日、１軍に合流する見込みとなった。ＳＧＬでの残留練習にも、ウエスタン・オリックス戦（杉本商事）の試合前練習にも姿がなかった。昨年１１月に受けた「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」からの完全復活を目指していた左腕。前回登板した２日のウエスタン・ソフトバンク戦では５回６安打無失点に抑えていた。