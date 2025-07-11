これが買えない！【馬体重459キロ以下＆520キロ以上】 馬体重459キロ以下の小柄な馬は［0・0・2・18］で連対圏では狙えない。また同様に520キロ以上も［0・0・1・7］。 ただし３着になる時はいずれも人気薄なので、３着付けでなら狙って面白い存在。 これが買えない！【逃げ馬】 逃げた馬は［0・1・0・9］で唯一の馬券圏内は21年２着ロザムールのみ。 17年②人気マルターズアポジーが11着、23年①