【モデルプレス＝2025/07/11】タレントでモデルの本田紗来が10日、自身のInstagramを更新。撮影現場での素肌が際立つ姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】本田紗来、色白素肌輝くキャミ姿◆本田紗来、素肌際立つ撮影オフショット公開本田は「この日の撮影日に初めて麻辣湯食べて美味しかった 流行り遅れっ」と撮影現場での出来事を報告。白いキャミソールワンピース姿でのセルフィーを公開し、その透明感のある美しい素肌が