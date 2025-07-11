じゃこ丸瀬戸ソフト（穴吹エンタープライズ提供） ソフトクリームにしらす??意外な食材を組み合わせた「じゃこ丸瀬戸内ソフト」が18日、津田の松原サービスエリア上下線（香川県さぬき市津田町）で発売されます。価格は680円です。 さわやかな酸味とやさしい甘みが魅力の瀬戸内レモンをたっぷり使ったソフトクリーム。ぐるりと囲むように、じゃこ丸海産（さぬき市津田町）から仕入れた新鮮なしらす