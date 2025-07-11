フジテレビ系新ドラマ「愛の、がっこう。」が１０日、スタートした。冷めた高校教師・愛実（木村文乃）と、無学のホスト・カヲル（ラウール）が次第に距離を縮めていくラブストーリー。この愛実の見合い相手・川原が、朝ドラ「あんぱん」で次郎を演じた中島歩。ラストに川原の裏の顔が判明し、ネットも悲鳴を上げた。愛実は、父の紹介で川原という銀行員と見合いをする。川原は最初のデートで、父親同士の紹介で出会ったことは