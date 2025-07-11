【モデルプレス＝2025/07/11】8月16日・17日に東京（千葉）・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園にて開催される「SUMMER SONIC 2025」より、最終ラインナップとタイムテーブルが公開。Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の出演が明らかとなった。【写真】ミセス大森元貴の匂わせ投稿◆「サマソニ」最終追加アーティスト発表「サマソニ」東京の最終追加アーティストとして、デビュー10周年を迎え国内外