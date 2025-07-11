日本体操協会の村上茉愛・体操女子強化本部長が１０日に自身のインスタグラムを更新。「可愛い２人に囲まれて幸せいつもありがとう」とつづり、柔道の阿部詩、レスリングの藤波朱理との日体大の同窓による３ショット写真を投稿した。食事をともにした際の写真で、村上さんが口をとがらせて変顔をしたり、３人がお茶目なポーズをとる写真も。フォロワーからは「強さと美しさを兼ね備えた３人」「三人ともかわいい」「うわすご