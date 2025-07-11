149.71200日移動平均 147.12ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 146.92現値 146.72エンベロープ1%上限（10日間） 145.83100日移動平均 145.55一目均衡表・雲（上限） 145.36一目均衡表・基準線 145.2710日移動平均 145.1821日移動平均 144.93一目均衡表・転換線 144.79一目均衡表・雲（下限） 143.81エンベロープ1%下限（10日間） 143.24ボリンジャーバンド2