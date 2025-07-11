ドル円147円に上昇、トランプ関税でドル買いから円売りに日米金利差に衆院選警戒も ドル円は147円台に上昇。トランプ関税発言で一時ドル買い・円買いが見られたが、その後は円全面安に。 トランプは米株が高値をつけたことを受け、積極的に関税政策を進めても米金融市場には影響はないと判断したのか、きのうはブラジルに50%の関税をふっかけ、きょうはカナダに35%関税を課すと表明した。また、ほとんどの国に一律15%から2