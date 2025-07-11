１１日前引けの日経平均株価は前日比５２円５２銭安の３万９５９３円８４銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億６５６６万株、売買代金概算は２兆４３６１億円。値上がり銘柄数は１３２７、値下がり銘柄数は２６９、変わらずは３０銘柄だった。 日経平均株価は朝高後に売りに押される展開。前日の米株式市場は、ＮＹダウは１９２ドル高と続伸し、ナスダック指数やＳ＆Ｐ５００種指数は最高値を更新した。米経済指標や企