いまからおよそ3000年前の古代エジプトの歴史を伝える「古代エジプト美術館展」が11日、山形県山形市の山形美術館で開幕しました。黄金のミイラマスクなど貴重なコレクションが並んでいます。この展示会は、山形新聞・山形放送の8大事業の1つとして開催されるもので、きょうは山形市の山形美術館で開展式が行われ、テープカットで開幕を祝いました。会場には、日本で唯一、古代エジプトの生活を伝える装飾品や美術品などを収