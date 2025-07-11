【モデルプレス＝2025/07/11】お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが、“YURIYAN RETRIEVER”としてユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表。7月16日に配信リリースされる「YURIYAN TIME」を皮切りに、本格的にソロアーティストとして活動をスタートさせる。【写真】ゆりやん、タイトワンピ姿でメジャーデビュー報告◆YURIYAN RETRIEVER（ゆりやんレトリィバァ）、ソロアーティストデビュー決定2017年に「