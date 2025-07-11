東京午前は円安・ドル高。ドル円は一時１４７．０３円付近まで上昇した。トランプ米大統領がほとんどの国に１５から２０％の関税を課すと発表し、経済的なつながりが強いカナダに対しては基本関税１０％を含む３５％の税率になると発表し、米国の物価上振れ懸念や、米追加利下げの見送り観測が強まった。欧州連合（ＥＵ）にも金曜日までに関税通知書が送付される見通し。 トランプ米大統領は敵対的な関税政策を推し進める一