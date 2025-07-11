¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/11¡ÛÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜºî¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡È¼êÖº¼£ÃîÌò¡É±é¤¸¤ëâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¢¡âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±é·èÄêËÜºî¤ÇâÃ±ÉÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¾åµþ¸å¤Ë½Ð²ñ¤¦Å·ºÍÌ¡²è²È¡¦¼êÖº¼£Ãî¡£¸å¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤Î¥­¥ã¥é