農業用機械の展示・販売会「JA農機フェア2025」が、11日から大分県大分市で開催されています。 TOS山路謙成記者 ◆TOS山路謙成記者「GPSが搭載されハンドルを握らずとも運転できるトラクターなどをこのフェアでは体験できる」 このフェアは最新の農業機械を体験してもらうことを目的にJA全農おおいたなどが毎年行っているものです。 会場には最新のトラクターや稲刈りなどに使うコンバインのほか、