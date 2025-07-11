キリンホールディングスは、幼少期の健康習慣をサポートする「キリンキッズケア」プロジェクトを強化し幼少期からの免疫ケアの啓発を図る。昨年12月に開始した「幼稚園免疫ケアサポートアクション」を、子ども向け「免疫ケアサポートアクション」に進化させる。これまでの対象は43都道府県の706園の幼稚園だったが、今年は46都道府県の2063園の保育園・幼稚園に拡大する。実施されるアクションについては、園児の免疫ケアサポート