1等前後賞合わせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじが11日、全国一斉に発売されました。 トキハわさだタウン 2025年のサマージャンボ宝くじは1等5億円が23本あり、前後賞と合わせると7億円が当たります。 発売日の11日、大分県大分市のトキハわさだタウンにある売り場には高額当選を夢見て宝くじを買い求める人の姿が多く見られました。 トキハわさだタウン （7億円当たったら？