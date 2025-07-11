今月20日に参議院選挙の投開票が行われる。参議院の総定数248のうち、改選定数124議席と非改選の東京選挙区の欠員を補う合併選挙の1議席を合わせた125議席が決まることになる。▼今回の参院選ではコメ不足の問題、少子高齢化、トランプ米政権による関税措置への対応などが主な争点となっている。中でも食品の価格改定に伴う物価高は国民の生活に直結した問題となっており、実効的な対策を講じることが急務となっている。▼国民生活