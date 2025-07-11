ロバの穴は、箸でないとつかめない「とろとろ」食感のわらび餅を提供する「わらび屋本舗」にて、2025年7月11日(金)から「とろとろのわらび餅宇治抹茶」を期間限定で販売開始。 わらび屋本舗「とろとろのわらび餅宇治抹茶」 ロバの穴は、箸でないとつかめない「とろとろ」食感のわらび餅を提供する「わらび屋本舗」にて、2025年7月11日(金)から「とろとろのわらび餅宇治抹茶」を期間限定で販売。■京都の宇治抹茶を使用し