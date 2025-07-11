三和酒類は6月23日、本社を構える大分県宇佐市の宇佐市役所を訪問し、宇佐市に図書費として100万円を寄付した。宇佐市への寄付は文化支援事業の一環として1985年から継続して行っている。今年で41回目を数え、これまでの累計寄付金額は図書館建設前の1000万円を含めて5000万円に達した。宇佐市では「三和文庫運営協議会」を設置し「三和文庫基金」として運営しており、同基金は主に宇佐地域の郷土文化、歴史、文化財に関する資料の