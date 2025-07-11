県内は朝から気温が上がり新潟市や長岡市ではすでに30度を超える真夏日となっています。新発田市の海水浴場では12日の海開きを前にイベントがおこなわれました。朝から気温が上がった県内。海ではサーフィンを楽しむ人の姿も。新発田市の藤塚浜海水浴場では12日が海開きです。シーズン中、無事故で海水浴を楽しんでもらおうと行われた安全祈願祭。地元の保育園児たちが力を合わせて酒だるを担ぐ樽神輿が披露されました