【さくらいろダイアローグ】 7月11日連載開始 【拡大画像へ】 ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、7月11日より「さくらいろダイアローグ」の連載を開始する。 本作は、第69回ちばてつや賞ヤング部門で優秀新人賞を受賞した沼ちよ子氏によるマンガ。東北の田舎町で出会ったナギとミナトを描いた青春ドラマとなっている。