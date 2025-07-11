年々、増加傾向にあるインバウンド需要。こうした中、外国人富裕層をターゲットにしたガイドの研修会が開かれました。県が主催する「外国人富裕層」向けのガイド研修には県内の観光協会などから13人が参加しました。ことし1月から3月における県の外国人宿泊者数はおよそ43万人で、過去最多を更新しています。研修では通訳ガイドをしている講師から外国人富裕層をもてなすコツなどを学んでいました。参加者「普通のお客様と富