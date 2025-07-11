「BCNランキング」2025年6月30日〜7月6日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VIERATV-55Z90A（パナソニック）2位VIERATV-55Z95A（パナソニック）3位VIERATV-65Z90A（パナソニック）4位REGZA48X8900N（TVS REGZA）5位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）6位REGZA55X8900N（TVS REGZA）7位VIERATV-65Z95A（パナソニック）8位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）9位A