高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の偽の財布を販売目的で所持していたとして、ベトナム国籍の男が愛知県警に逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは名古屋市に住むベトナム国籍のブイ・ヴァン・ナム容疑者(31)で、7月2日にルイ・ヴィトンの偽の財布2点を販売目的で所持していた疑いが持たれています。ブイ容疑者は、東区のビルの一室で美容師免許がないのにヘアカットなどをした疑いですでに逮捕されていて、警察