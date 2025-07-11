コスモライフの浄水型ウォーターサーバー「Humming Water」が、GMOリサーチ&AIが実施した「2025年 GMO顧客満足度ランキング 浄水型ウォーターサーバー部門」において、“顧客満足度 総合第1位”を受賞しました。 コスモライフ「Humming Water」  コスモライフの浄水型ウォーターサーバー「Humming Water」が、GMOリサーチ&AIが実施した「2025年 GMO顧客満足度ランキング 浄水型ウォーターサーバー部門」に