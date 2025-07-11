日経225先物は11時30分時点、前日比20円安の3万9620円（-0.05％）前後で推移。寄り付きは3万9740円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万9705円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。ロングの動きが強まり、現物の寄り付き直後には3万9960円まで上げ幅を広げた。ただし、買い一巡後は急速に軟化し、3万9550円まで売られる場面もみられた。中盤以降は3万9570円～3万9770円辺りでの推移が続いている。 日経225