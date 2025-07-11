2024－25シーズン。オクラホマシティ・サンダーは、NBA史上2番目に若いチームとしてチャンピオンに輝いた。2025－26シーズンは、主要メンバーが全員残って2連覇を目指して戦っていくこととなる。 するとこのチームは7月9日（現地時間8日、日付は以下同）にMVPのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（SGA）が正式にサンダーと延長契約を締結。スーパ&#12