-大手4社による4月からの一斉値上げで、需要にいったんブレーキがかかったビール類やRTD（缶チューハイなど）。ただ6月までの上期トータルでは、昨年までの流れをほぼ引き継いだ数字で折り返している。10日に開示された各社の実績は別表の通り。3月の値上げ前仮需、4月の反動減ともプラスマイナス3割前後の変動があったものの、今のところ値上げによる大きな需要の落ち込みはみられない。ビール類では、開示実績が金額ベースの2社