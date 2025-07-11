香川県丸亀市に本社を置く化学品メーカーの四国化成工業が、半導体材料の生産拠点として坂出市に新工場を建設することになり、自治体と協定を結びました。 【写真を見る】化学品メーカーの四国化成工業が番の州工業団地に新工場を建設へ半導体材料の生産拠点に【香川】 協定は四国化成工業と香川県、坂出市の3者で結ばれ、助成金や雇用の確保などが盛り込まれています。四国化成工業は、パソコンなど