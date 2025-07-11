宮舘涼太（Snow Man）の単独MC番組『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式SNSにて、宮舘の“もぐ舘”ショットが公開された。 【画像】ロイヤルな装いでパンを頬張る宮舘涼太／【動画】宮舘涼太のスタンバイ中の姿／【画像】過去の“もぐ舘”ショット（全6枚） 同番組はSnow Man屈指の料理好きである宮舘が日本各地を旅し、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露