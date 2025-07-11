風間俊介×庄司浩平 風間俊介と庄司浩平が、テレ東系ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜日 深夜24時12分から放送中）に出演する。本作は、累計発行部数75万部を超えるマミタ氏の同名漫画が原作だ。10年以上恋人がいないアラフォー上司・十条雀（風間俊介）と、クールな年下アラサー部下・田中慶司（庄司浩平）による、大人の年の差オフィスラブストーリー。十条が作った“40までにしたい10のことリスト