ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領は来週14日に「ロシアに関する重大な声明を発表する」と明らかにしました。声明の具体的な中身については言及していません。【写真を見る】トランプ大統領 「ロシアに関する重大な声明を発表」来週14日に内容は言及せずNATOを通じたウクライナへの“パトリオット”追加供与も明言【関連記事】「台湾侵攻なら北京を爆撃」トランプ大統領が中国・習近平主席に伝達